«Уильямс» провёл обкатку нового болида

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» провела шейкдаун на автодроме в Сильверстоуне. Об этом коллектив сообщил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Уильямс» стал единственной командой, которая не смогла представить новую машину на тестах в Барселоне (Испания) из-за задержек в подготовке FW48. Команда планирует дебютировать с FW48 уже на официальных предсезонных тестах в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Уильямс» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 137 очков. Боевыми пилотами команды являются таец Алекс Албон и испанец Карлос Сайнс.