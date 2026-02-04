Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможном сиквеле фильма «Формула-1».

«Оставайтесь на связи. Мы вам расскажем кое-что ещё в будущем. Нам нужно осмыслить успех первой части. Если хотите подумать о новом, он должен быть очень хорошим», — приводит слова Доменикали Deadline.

Напомним, фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Помимо главной номинации, блокбастер о Формуле-1 также представлен в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». Для Apple TV это возвращение в список претендентов на главные награды после прошлогоднего отсутствия номинаций.