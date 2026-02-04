Патрезе — о сезоне-2026: чемпионом станет Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о потенциальной борьбе за титул в сезоне-2026.

«Ферстаппен лучше других адаптирован к смене технического регламента. Он отлично чувствует себя в нынешнем окружении в «Ред Булл». Он очень много работает на симуляторе, он всегда старается держать ситуацию под контролем.

Но, конечно, он такой не один. И все пилоты нового поколения знают, что нужно делать. И тут уже от команды зависит то, сможет ли она объяснить гонщикам, что от них требуется. Но, как мне кажется, чемпионом по итогам сезона станет именно Ферстаппен. Возможно, нас сможет удивить «Феррари». Хэмилтон мотивирован, и он может быть очень конкурентоспособным, и он способен бороться с Шарлем Леклером. Но сейчас, как мне кажется, Леклер способен быть быстрее Хэмилтона», — приводит слова Патрезе FormulaPassion.