Албон высказался о первой обкатке машины «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о первой обкатке нового болида команды, которая прошла на автодроме в Сильверстоуне.

«Первые круги на FW48 завершены. Начало сезона получилось не таким, как мы хотели, но невероятно приятно снова оказаться за рулём. Это не определяет наш сезон.

Огромное спасибо всем в Гроуве за усилия и целеустремлённость, благодаря которым мы сегодня добрались до Сильверстоуна после нескольких сложных месяцев. Следующая остановка – Бахрейн. Давайте сделаем этот год великим!» — написал Алекс Албон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Уильямс» пропустил первые предсезонные тесты в Барселоне.