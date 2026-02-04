Патрезе: у Вассёра больше нет оправданий

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о перспективах «Феррари» и Фредерика Вассёра.

«Вассёр должен показать, что то, что он сделал за последние два года, работает. У него было два сезона, чтобы выстроить новую программу. Сейчас у него больше нет оправданий. Он не может сказать: «Это не моя ответственность». Мы увидим, было ли всё, что он делал, правильным для создания этой машины.

Думаю, этот сезон станет решающим для Вассёра. Но это тоже создаёт свои проблемы. Если придёт новый человек и всё начнётся заново, на это уйдут годы. Быстрого решения не будет. Нельзя за шесть месяцев вернуться на вершину – это может занять один или два сезона. Иначе это может стать большой проблемой не только в начале сезона, но, возможно, на один или два года вперёд. Другие команды будут прогрессировать, а если «Феррари» начнёт с нуля, то задача станет сложнее. Я большой фанат «Феррари» и надеюсь, что сделанное Вассёром сработает», — приводит слова Патрезе GrandPrix247.