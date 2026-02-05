Скидки
Ваулз рассказал, в чём преимущество «Уильямса» над другими клиентами «Мерседеса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о работе с двигателями «Мерседеса».

«Мерседес» отлично справляется с изменениями правил, они умеют всё собрать воедино. Для «Альпин», думаю, кривая обучения будет гораздо круче, чем для нас. Мы очень давно встроены в экосистему «Мерседеса». Кроме того, мы используем их коробку передач, в отличие от «Макларена». Наша ситуация отличается, в этом вопросе она может сыграть нам на руку. Интеграция действительно на хорошем уровне, но, разумеется, всё это ещё нужно подтвердить на трассе в Бахрейне с большим и стабильным километражем.

Я не могу комментировать, почему возникли сложности у «Альпин» и «Макларена». Что можно сказать — на виртуальных тестах мы проехали весь запланированный объём. Мы тестировали систему на пределе, проверяли охлаждение, понимали, как можем улучшить его дальше. Это была работа с прицелом на будущее», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

