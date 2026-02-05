Ферстаппен рассказал, чем он планирует заниматься после Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о своей работе вне Фромулы-1.

«Я увлечён только гонками, не обзательно даже своими. Одна из моих целей — перенести виртуального гонщика в реальный мир. Это произошло уже в 2025 году, и у него всё отлично получается. Я просто хочу попытаться развивать этот проект естественным образом, мне это нравится.

Скорее всего я продолжу карьеру в другой категории, такой как гонки на выносливость. Я вижу, что это происходит и создаёт возможности для молодых гонщиков, у которых нет средств или возможностей сесть за руль настоящего гоночного болида, сделать этот шаг из мира симуляторов», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.