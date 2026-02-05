Скидки
«Почему не сделали это в декабре?» Чандхок — об увольнении гоночного инженера Хэмилтона

«Почему не сделали это в декабре?» Чандхок — об увольнении гоночного инженера Хэмилтона
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, индиец Карун Чандхок высказался об увольнении гоночного инженера Риккардо Адами, работавшего с Льюисом Хэмилтоном в «Феррари» в 2025-м.

«Честно говоря, вся эта ситуация кажется мне немного странной. Потому что если они собирались принять такое решение, почему они не сделали это в декабре? Ведь взаимоотношения между пилотом и его гоночным инженером так важны для успеха.

Подумайте о теннисисте и его тренере. Им нужно работать синхронно 24 часа в сутки. Так что мне кажется, это решение, вероятно, следовало принять в декабре и позволить Льюису и новому инженеру выстроить отношения за зиму, используя симулятор и тому подобное. Но что есть, то есть, и они до сих пор не объявили, кто заменит Риккардо Адами, так что давайте подождём и посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Чандхока talkSPОRT.

Новости. Авто
