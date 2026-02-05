Скидки
«Не сможете сделать счастливым каждого». Пиастри — о «правилах папайи» в «Макларене»

Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о «правилах папайи» внутри британского коллектива.

«Правила папайи»? Я получил равные шансы в прошлом году и ожидаю, что в этом сезоне всё останется точно так же». Определённые моменты в прошлом году можно было бы сделать лучше, что, вероятно, было очевидно всем зрителям.

Лично в мою сторону ни в какой момент не было дурных намерений со стороны команды, и я никогда не сомневался в целях тех или иных решений. Снова повторю: некоторые вещи можно было сделать лучше, некоторые ситуации можно было разрешить иначе, но это часть большого спорта и часть Формулы-1.

Вы никогда не сможете принять каждое решение правильно. Вы никогда не сможете сделать счастливым абсолютно каждого, это уникальная природа Формулы-1, ведь это командный вид спорта, в конце которого есть и индивидуальная награда. Так что да, я считаю, что в прошлом году у меня были равные шансы. Работаем над тем, как улучшить ситуацию и стать сильнее», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

Комментарии
