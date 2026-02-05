Карлос Сайнс отреагировал на дебют нового болида «Уильямса» на трассе

31-летний испанский гонщик Карлос Сайнс, выступающий за команду Формулы-1 «Уильямс», отреагировал на первую обкатку болида FW48.

«Мы только что совершили первые круги на FW48! Это всегда волнительный, особенный день для гонщиков, механиков и всей команды, и сегодняшний выход машины на трассу стал результатом огромных усилий каждого.

День был типично зимним в Сильверстоуне, поэтому мы сосредоточились на том, чтобы выполнить первые несколько кругов и завершить программу обкатки. Мы готовы вылететь в Бахрейн через несколько дней, где приступим к более полноценным программам тестов, так что я с нетерпением жду этого!» — приводит слова Сайнса PlanetF1.