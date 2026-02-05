Ландо Норрис рассказал, как повлияло на него завоевание титула Ф-1

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал, как повлияло на него завоевание титуда.

«Я стал увереннее. Раньше говорил, что я из тех, кому нужно увидеть что-то, чтобы поверить, особенно когда дело касается меня. Верил ли я, что смогу завоевать поул или выиграть гонку? Когда мне это удалось, подумал: «Вот оно! Я способен на это». Но по какой-то причине верил [в завоевание титула].

Я определённо улучшил многие вещи в прошлом году: психологическую подготовку, умение справляться с хорошими и плохими моментами и тем, что происходит между ними», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.