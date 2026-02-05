Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ваулз прокомментировал первые круги нового болида «Уильямса» на трассе

Ваулз прокомментировал первые круги нового болида «Уильямса» на трассе
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался после дебюта болида FW48 на трассе в Сильверстоуне.

«Это был знаковый день для нас, и всегда очень волнительный момент — впервые увидеть новую машину на трассе. Команда сплотилась, несмотря на сложную ситуацию, подготовила автомобиль к сегодняшнему дню здесь, в Сильверстоуне.

Мы смогли лучше понять конфигурацию нашего болида в рамках подготовки к тестам в Бахрейне на следующей неделе, а Карлос и Алекс дали нам позитивную обратную связь для дальнейшей работы, одновременно выявив несколько мелких проблем, которые нужно устранить до начала тестов. Но наша работа ещё не закончена — это только начало, впереди нас ждёт ещё многое», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

Материалы по теме
Карлос Сайнс отреагировал на дебют нового болида «Уильямса» на трассе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android