Издание RacingNews365 назвало зарплаты пилотов Ф-1 в 2026 году, Норрис — пятый

Издание RacingNews365 составило рейтинг зарплат пилотов Формулы-1 в 2026 году. Возглавил список четырёхкратный чемпион мира и гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 70 млн;
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — $ 60 млн;
3. Шарль Леклер («Феррари») — $ 34 млн;
4. Джордж Расселл («Мерседес») — $ 34 млн;
5. Ландо Норрис («Макларен») — $ 30 млн;
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 20 млн;
7. Оскар Пиастри («Макларен») — $ 13 млн;
8. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») — $ 13 млн;
9. Алекс Албон («Уильямс») — $ 12 млн;
10. Пьер Гасли («Альпин») — $ 12 млн;
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 12 млн;
12. Серхио Перес («Кадиллак») — $ 8 млн;
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — $ 7 млн;
14. Эстебан Окон («Хаас») — $ 7 млн;
15. Исак Хаджар («Ред Булл») — $ 5 млн;
16. Валттери Боттас («Кадиллак») — $ 5 млн;
17. Габриэл Бортолето («Ауди») — $ 2 млн;
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — $ 2 млн;
19. Оливер Берман («Хаас») — $ 1 млн;
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — $ 1 млн;
21. Франко Колапинто («Альпин») — $ 0,5-1 млн;
22. Арвид Линблад («Рейсинг Буллз») — $ 0,5-1 млн.