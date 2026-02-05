Мик Шумахер объяснил, почему чувствует себя комфортно в IndyCar

Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing, высказался об американской серии.

«Мы нашли пределы довольно быстро. Из-за довольно высокого клиренса машина сильно «гуляла», задняя часть была склонна к заносу. А по мере внесения изменения в настройки начала проявляться небольшая недостаточная поворачиваемость. В целом, думаю, мы испытали оба крайних состояния, которые нужно понять. У нас была и недостаточная, а затем и очень сильная недостаточная поворачиваемость, бонусом также довольно скользкая задняя ось — для меня это был отличный опыт, чтобы увидеть, как машина ведёт себя в таких ситуациях.

Если что, я буду гораздо увереннее. Конечно, мне в целом комфортнее с недостаточной поворачиваемостью — она обеспечивает наибольшую безопасность при вождении. А теперь мне просто нужно разобраться, с какими настройками я могу ехать, в чём мне комфортно, понять, какие настройки машины мне подходят. Думаю, мы действительно многого добились», — приводит слова Шумахера издание Motorsport.