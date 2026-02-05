Скидки
Мик Шумахер — об IndyCar: мы здесь не для того, чтобы что-то доказывать, а чтобы учиться

Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing, ответил, почему ему нравится подход коллектива.

«В команде мне говорили: «Эй, мы здесь не для того, чтобы что-то доказывать, мы здесь, чтобы учиться». Это действительно отозвалось во мне, потому что именно такой подход я хотел избрать.

В первый день с командой в настоящей работе с ними всегда хочется, возможно, сделать что-то большее. Думаю, возвращение к такому мышлению вроде «Нет, на самом деле мы здесь, чтобы учиться и делать всё правильно» и осторожный подход действительно помогли мне чувствовать себя комфортно и начать тестовый день без завышенных ожиданий, просто делая всё в своём темпе. Сегодня это было очень здорово.

Райан [Бриско] в этом помог. Грэм [Рейл] в этом помог. Но особенно вся команда дала мне ощущение, что мы всё делаем вместе и никуда не спешим», — приводит слова Шумахера Motorsport.

