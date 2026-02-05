Скидки
Норрис: большая часть моей мотивации связана не с трофеями, а с «Маклареном»

Норрис: большая часть моей мотивации связана не с трофеями, а с «Маклареном»
Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что значительная часть его мотивации в Формуле-1 связана с командой.

«Большая часть моей мотивации не связана с представлением себя, стоящего на высшей ступени подиума или держащего очередной трофей. Многое сводится к команде, желанию порадовать их трофеями, празднованиями и так далее…

По правде говоря, меня не слишком волнует, что думают другие, моя мотивация высока, я хочу снова победить и заставить мою команду гордиться», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

