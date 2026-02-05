Скидки
Финальный третий этап Igora Drive Snow Challenge завершит дебютный сезон зимней серии

8 февраля пилоты вновь соберутся на автодроме «Игора Драйв» для участия в заключительном этапе новой серии зимних гонок на выносливость, дебютировавшей этой зимой. Устойчивая морозная и снежная погода в Ленинградской области позволила провести первые два этапа Igora Drive Snow Challenge на специальной снежно-ледовой конфигурации короткой версии трассы длиной 4 189 метров с более пологими поворотами и дополнительной шиканой. С большой долей вероятности третий этап также пройдёт на этой конфигурации.

Фото: «Игора Драйв»

Особенность серии — близкая скорость автомобилей всех трёх классов, обеспечивающая плотную борьбу. В гонках участвуют машины с каркасом безопасности, разделённые на классы: «Передний привод» (до 2000 куб. см), «Задний привод» (до 2000 куб. см, для «Волги» — до 2400 куб. см) и «Задний привод 3000». Используются нешипованные шины, полный привод и электронные помощники запрещены.

Фото: «Игора Драйв»

На предыдущих этапах первыми пересекали линию финиша победители категории «Передний привод», но в первой четвёрке оба раза заканчивали гонку победители двух других классов, а по ходу марафонов вперед выходили представители групп «Задний привод» и «Задний привод 3000».

Фото: «Игора Драйв»

Наиболее острая борьба состоится в классе «Передний привод», где первые два этапа выиграли два разных экипажа: команда SHONX (Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков, Иван Костюков) — первый, Fire Register Racing Team (Пётр Плотников, Дмитрий Саватеев) — второй.

Фото: «Игора Драйв»

В двух других категориях оба раза побеждала одна и та же команда: «Северное сияние» — в «Заднем приводе», 360 Race — в «Заднем приводе 3000». Состав участников экипажей менялся от этапа к этапу, поэтому лидируют в серии лишь те, кто проехал обе гонки. В группе «Задний привод» — это Роман Русаков и Андрей Чернычко, а в группе «Задний привод 3000» — Дмитрий Воронов и Денис Питиримов.

