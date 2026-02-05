Норрис: Расселл станет чемпионом мира

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что соотечественник Джордж Расселл, представляющий «Мерседес», в будущем станет обладателем титула Формулы-1.

«Мы с Джорджем хорошо ладим. Хотя и не общаемся каждый день. Но мы очень уважаем друг друга. Он проявляет ко мне уважение, и я абсолютно уверен, что он выиграет титул в будущем, будь это наступивший год или следующий. Мне нравились наши сражения, он приятный парень.

Я общался с Алексом [Албоном] и Джорджем на днях, мы поиграли в падел. Мы вместе пришли в Формулу-1, в одно и то же время, и я думаю, что мой титул сделал их голоднее. Особенно Джорджа, он фаворит [сезона] у букмекеров», — приводит слова Норриса Sky Sports.