Норрис: не прочитал половину поздравлений с титулом, их было очень много

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал о поздравлениях с завоеванием титула после сезона-2025.

«Честно говоря, половину я не прочитал. Их было так много, что я даже не смотрел. Нужно сделать это, но потребуется время. Я ответил где-то на половину. У меня есть ещё дня четыре, чтобы постараться пройти по каждому сообщению.

Но они от многих потрясающих людей. От многих людей из разных видов спорта. От одних из лучших, от тех, за которыми я следил в детстве, от молодых, от пожилых. Я в восторге от такой поддержки, поздравлений и уважения от них. Это невероятно. Однако я хочу извиниться перед всеми, кому я не ответил», – приводит слова Норриса Motorsport.