Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: не прочитал половину поздравлений с титулом, их было очень много

Норрис: не прочитал половину поздравлений с титулом, их было очень много
Комментарии

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал о поздравлениях с завоеванием титула после сезона-2025.

«Честно говоря, половину я не прочитал. Их было так много, что я даже не смотрел. Нужно сделать это, но потребуется время. Я ответил где-то на половину. У меня есть ещё дня четыре, чтобы постараться пройти по каждому сообщению.

Но они от многих потрясающих людей. От многих людей из разных видов спорта. От одних из лучших, от тех, за которыми я следил в детстве, от молодых, от пожилых. Я в восторге от такой поддержки, поздравлений и уважения от них. Это невероятно. Однако я хочу извиниться перед всеми, кому я не ответил», – приводит слова Норриса Motorsport.

Материалы по теме
Норрис: Расселл станет чемпионом мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android