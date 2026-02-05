«Невероятно сложно». Херберт — о работе Ньюи на двух должностях

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о работе Эдриана Ньюи на двух должностях в «Астон Мартин». Напомним, Ньюи является управляющим техническим партнёром и руководителем команды.

«Ожидал ли я этого? Нет. Думаю, это огромный сюрприз для всех нас. Посмотрим, сработает ли это. Делать и то и другое — невероятно сложно. У руководителя команды чертовски много работы. Да, есть люди, которые тебе помогают, но всё равно требуется много энергии. Увидим.

Посмотрим, что получится у команды в вопросе конструкторских решений, насколько быстрым окажется болид. В то же время важно, как будет работать мотор «Хонды». Много факторов, думаю. больше, чем в любой другой команде», – приводит слова Херберта RacingNews365.