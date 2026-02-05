«Мерседес» подарил Антонелли машину за $ 240 тыс.

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли получил от компании автомобиль AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition лимитированной серии. Всего компания выпустила только 200 таких автомобилей.

Автомобиль выполнен в чёрном цвете, что отсылает к болиду Формулы-1 2024 года. Машина оснащена четырёхлитровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает мощность 612 л. с.

Фото: Страница «Мерседеса» в соцсетях

Фото: Страница «Мерседеса» в соцсетях

Ранее сообщалось, что данная модель стоит около $ 240 тыс.

Прошлый сезон стал для Антонелли дебютным в Формуле-1. По итогам чемпионата Антонелли занял седьмое место в личном зачёте, трижды побывав на подиуме.