Пиастри: потеря скорости в грязном воздухе никуда не денется

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о ситуации с преследованием других болидов на новых машинах Формулы-1.

«Я пока недостаточно хорошо знаю новые болиды. Я несколько раз на тестах оказывался позади других машин, однако на тестах подобные вещи сложно оценить, потому что ты не знаешь, с каким количеством топлива работают другие команды. И из-за этого сложно увидеть настоящую картинку происходящего.

Думаю, любой, кто ожидал радикальных улучшений ситуации с грязным воздухом, просто себя обманывал. Это всё ещё болиды Формулы-1. Вплотную преследовать другие болиды трудно во всех гонках на болидах с открытыми колёсами, в том числе и в младших «формулах».

В случае с болидами Формулы-1 всё ещё хуже. Всё дело в высоком уровне прижимной силы. Да, я считаю, что мы сделали шаг в правильном направлении, однако только время покажет, какова ситуация на самом деле. Но потеря скорости в грязном воздухе никуда не денется», — приводит слова Пиастри RacingNews365.