Расселл высказался о необходимости понижать передачи на прямых на машинах 2026 года

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об особенностях болидов 2026 года.

«Приятно, что наконец нет дельфинирования. Моей спине стало намного легче. Если же говорить о силовых установках, то много говорилось о том, что нам придётся понижать передачу на прямых в каких-то обстоятельствах. Наверное, так и продолжится. Но это мне не кажется чем-то ненормальным. Опишу это так — когда ты едешь в гору на машине, едешь газ в пол, но теряешь скорость. Ты можешь понизить передачу, чтобы получить чуть больше оборотов и преодолеть подъём. Так иногда и ощущается при накоплении энергии.

Так что в каких-то случаях можно понизить передачу, даже если ты едешь газ в пол. На симуляторе более странные ощущения от этого, нежели в реальности. Я общался по этому поводу с другими пилотами, и у них такое же мнение», – приводит слова Расселла RacingNews365.