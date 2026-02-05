Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл высказался о необходимости понижать передачи на прямых на машинах 2026 года

Расселл высказался о необходимости понижать передачи на прямых на машинах 2026 года
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об особенностях болидов 2026 года.

«Приятно, что наконец нет дельфинирования. Моей спине стало намного легче. Если же говорить о силовых установках, то много говорилось о том, что нам придётся понижать передачу на прямых в каких-то обстоятельствах. Наверное, так и продолжится. Но это мне не кажется чем-то ненормальным. Опишу это так — когда ты едешь в гору на машине, едешь газ в пол, но теряешь скорость. Ты можешь понизить передачу, чтобы получить чуть больше оборотов и преодолеть подъём. Так иногда и ощущается при накоплении энергии.

Так что в каких-то случаях можно понизить передачу, даже если ты едешь газ в пол. На симуляторе более странные ощущения от этого, нежели в реальности. Я общался по этому поводу с другими пилотами, и у них такое же мнение», – приводит слова Расселла RacingNews365.

Материалы по теме
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android