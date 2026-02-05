Назван возможный секрет спорных двигателей «Мерседеса»

Силовые установки «Мерседеса» оснащены дополнительными микрокамерами сгорания в каждом из цилиндров. Об этом сообщает издание Motorsport Italia.

Как сообщается, данная технология является полностью соответствующей регламенту и была одобрена Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 февраля, состоится заседание Консультативного комитета по силовым агрегатам Формулы-1 (PUAC), на котором будет поднят спорный вопрос с целью принятия решения о возможных дальнейших шагах.

С 26 по 30 января на автодроме в Барселоне прошли предсезонные тесты Формулы-1. Всего в Каталонию прибыли 10 из 11 команд, каждой из которых было разрешено выезжать на сессии три дня из пяти. Британский коллектив «Уильямс» принял решение не участвовать в тестовых заездах из-за задержек в программе, поскольку они «продолжают стремиться к максимальной производительности автомобиля».