Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» были готовы подать в суд на ФИА в случае запрета их решения по двигателям

В «Мерседесе» были готовы подать в суд на ФИА в случае запрета их решения по двигателям
Комментарии

Президент компании Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениус был бы готов обратиться в суд, если бы Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение пересмотреть правила, касающиеся спорной технологии новых двигателей немецкого автопроизводителя. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Как информирует источник, у «Мерседеса» есть документы от ФИА, подтверждающие легальность их решения по силовым установкам.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 февраля, состоится заседание Консультативного комитета по силовым агрегатам Формулы-1 (PUAC), на котором будет поднят спорный вопрос с целью принятия решения о возможных дальнейших шагах.

Материалы по теме
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android