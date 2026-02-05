В «Мерседесе» были готовы подать в суд на ФИА в случае запрета их решения по двигателям

Президент компании Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениус был бы готов обратиться в суд, если бы Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение пересмотреть правила, касающиеся спорной технологии новых двигателей немецкого автопроизводителя. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Как информирует источник, у «Мерседеса» есть документы от ФИА, подтверждающие легальность их решения по силовым установкам.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 февраля, состоится заседание Консультативного комитета по силовым агрегатам Формулы-1 (PUAC), на котором будет поднят спорный вопрос с целью принятия решения о возможных дальнейших шагах.