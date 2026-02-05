Зак Браун: был бы рад, если бы Алонсо вернулся на гонку «Инди-500» вместе с «Маклареном»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном участии Фернандо Алонсо в составе его команды в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса».

«Когда Фернандо завершит карьеру в Формуле-1, а нынешний год сейчас для него последний по контракту, это не значит, что он не продолжит выступать где-то ещё. Я общаюсь с ним по поводу возможного возвращения в IndyCar каждый раз, когда мы видимся.

Думаю, у нас есть машина, способная выиграть «500 миль Индианаполиса». И Фернандо тоже способен выиграть «Инди-500». Мне очень нравится работать с ним, и ему тоже всё понравилось, особенно в первый год. Я был бы рад, если бы Алонсо вернулся на гонку «Инди-500» вместе с нами. И я продолжу доставать Алонсо этой идеей», — приводит слова Брауна Motorsport.