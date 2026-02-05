Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер высказался о работе с Риккардо

Хорнер высказался о работе с Риккардо
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о работе с Даниэлем Риккардо.

«Даниэль – отличный парень. Он как лучик солнца, который озаряет дом, как только туда попадает. У него сильная личность и огромное сердце, он очень чувствительный. И мы сразу с ним поладили.

Он был невероятным гонщиком. К сожалению, в его лучшие годы в составе «Ред Булл» у нас просто не оказалось достаточно конкурентоспособной машины, на которой он мог бы стать чемпионом мира», – приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.

Материалы по теме
Даниэль Риккардо: потребовалось время, чтобы адаптироваться после завершения карьеры в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android