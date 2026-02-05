Хорнер высказался о работе с Риккардо

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о работе с Даниэлем Риккардо.

«Даниэль – отличный парень. Он как лучик солнца, который озаряет дом, как только туда попадает. У него сильная личность и огромное сердце, он очень чувствительный. И мы сразу с ним поладили.

Он был невероятным гонщиком. К сожалению, в его лучшие годы в составе «Ред Булл» у нас просто не оказалось достаточно конкурентоспособной машины, на которой он мог бы стать чемпионом мира», – приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.