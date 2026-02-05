Скидки
У Лоусона в 2026 году сменится гоночный инженер

Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон в сезоне-2026 будет работать с новым гоночным инженером. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Лоусон в прошлом сезоне после возвращения из «Ред Булл» работал вместе с Эрнесто Десидерио, однако его заменит Александр Иллиопулос.

Иллиопулос работает в команде уже 10 лет, а с января 2024 года он трудился в роли главного инженера по производительности.

При этом в роли гоночного инженера новичка команды Арвида Линдблада будет выступать Пьер Хэмлин, успевший поработать в команде с множеством пилотов.

Напомним, Лоусон начинал прошлый сезон в старшей команде, однако вернулся в «Рейсинг Буллз» уже после трёх Гран-при.

