«Казалось, что пилотируешь автобус». Расселл — о машинах прошлого поколения

«Казалось, что пилотируешь автобус». Расселл — о машинах прошлого поколения
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о новых болидах Формулы-1.

«Преследовать другие машины на трассе, по ощущениям, и правда стало проще. Особенно это чувствуется в скоростных поворотах. Прежде всего из-за падения уровня прижимной силы, потому что теперь повороты проходятся медленнее.

И хотя проходить скоростные повороты на действительно больших скоростях было круто, мне кажется, что новые болиды в этих поворотах управляются даже приятнее. Новые машины в большей степени ощущаются гоночными болидами. Они стали легче. Машины предыдущего поколения были слишком большими, и в поворотах иногда казалось, что ты пилотируешь автобус», – приводит слова Расселла Autosport.

