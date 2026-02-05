Скидки
Авто Новости

«Ждали большего». Комацу — о выступлениях Окона в сезоне-2025

Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о выступлениях Эстебана Окона в сезоне-2025.

«Если посмотреть на спортивные результаты, без деталей, то уверен, что никто не будет доволен показателями Эстебана Окона в прошлом сезоне. Он стал напарником новичка Формулы-1, да, напарником потрясающего дебютанта, но у Окона есть 10 лет опыта выступлений в Формуле-1. Он победитель гонки и обладатель подиумов. Конечно, мы ждали большего.

Разумеется, это не только его вина. Ситуация была 50 на 50. Иногда команде не удавалось ему предоставить машину, в которой он чувствовал бы себя комфортно, особенно в квалификациях, что приводило к проблемам.

Повторюсь, здесь нет одной причины. Дело не только в пилоте, дело не только в команде, и каждый случай уникален. Нет одного главного фактора», — приводит слова Комацу пресс-служба Формулы-1.

Новости. Авто
