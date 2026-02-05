Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ламмерс назвал реалистичные цели «Ред Булл» на начало сезона-2026

Ламмерс назвал реалистичные цели «Ред Булл» на начало сезона-2026
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о перспективах команды «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1.

«Разумеется, все в первую очередь смотрят на «Ред Булл», на нового моториста. Как команда сможет себя показать после зимнего перерыва и чего можно от них ожидать?

Разочарование зачастую является следствием нереалистичных ожиданий. Думаю, в «Ред Булл» будут довольны, если они смогут сразу же бороться за места в топ-6. То есть если «Ред Булл» окажется в топ-3 среди команд, то это будет восприниматься как успешное начало. Но сложно сказать, какой критерий определил для себя Ферстаппен», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал, чем он планирует заниматься после Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android