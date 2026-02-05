Ламмерс назвал реалистичные цели «Ред Булл» на начало сезона-2026

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о перспективах команды «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1.

«Разумеется, все в первую очередь смотрят на «Ред Булл», на нового моториста. Как команда сможет себя показать после зимнего перерыва и чего можно от них ожидать?

Разочарование зачастую является следствием нереалистичных ожиданий. Думаю, в «Ред Булл» будут довольны, если они смогут сразу же бороться за места в топ-6. То есть если «Ред Булл» окажется в топ-3 среди команд, то это будет восприниматься как успешное начало. Но сложно сказать, какой критерий определил для себя Ферстаппен», — приводит слова Ламмерса RacingNews365.