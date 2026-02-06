«Гонки станут хаотичнее». Норрис — о новом регламенте

Чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о новом техническом регламенте.

«Думаю, в новом сезоне будет больше обгонов с использованием дополнительной скорости. Но и пилот, которого обгоняют, может защищаться активнее, чем в прошлом. Это создаст гораздо больше хаоса, для зрителей это здорово. Думаю, гонки станут более хаотичными. Всё будет зависеть от того, когда пилоты нажимают кнопку буста, в какой момент.

Есть много прямых и других мест, даже в Барселоне, где обычно не используют батарею. Скажем, между пятым и седьмым поворотом, на маленькой прямой. Но использование буста там даст большую прибавку в мощности. И это может позволить обогнать в седьмом повороте, где обычно обгонов не бывает. Единственный момент – тебе будет не сладко на подъезде к 10-му повороту. Можно будет отныне активнее атаковать соперников в разных местах, и это в некотором смысле создаёт дополнительную борьбу», — приводит слова Норриса The Race.