«До сих пор не может простить». Хорнер рассказал забавную историю про Риккардо

Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал про работу с 36-летним австралийским автогонщиком Даниэлем Риккардо, который часть своей карьеры в «Королевских гонках» провёл в коллективе Хорнера.

«Эта улыбка… Да он ещё и отлично поёт! Я всегда устраивал вечеринку после гонки в Сильверстоуне, и его исполнение песни Wagon Wheel было легендарным. Вообще-то, я как-то заставил его спеть её на рождественской вечеринке — он до сих пор не может мне этого простить. Просто яркая личность, огромный шарм», — приводит слова Хорнера издание RacingNews365.

Риккардо покинул Формулу-1 в 2024 году. Его последней командой стал «Рейсинг Буллз».

