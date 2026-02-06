Эксперт провёл анализ нового болида команды «Уильямс» для сезона-2026 Формулы-1

Технический эксперт Паоло Филизетти провёл анализ болида команды Формулы-1 «Уильямс» FW48, который 4 февраля провёл первые круги, выехав на трассу в Сильверстоуне.

«Самым заметным наблюдением во время обкатки нового болида Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом стало прояснение момента, намеренно скрытого при презентации ливреи: конструкции подвески.

Команда «Уильямс» до последнего момента скрывала, будет ли она использовать комбинированную подвеску с толкателями и тягами или, как большинство команд-конкурентов, двойную тяговую подвеску — спереди и сзади. В итоге «Уильямс» выбрал первый вариант: смешанную конструкцию с тягами на передней подвеске и задней с толкателями.

Верхний треугольник передней подвески сильно наклонён, что создаёт антиклевковый эффект, впервые применённый «Ред Булл» в 2023 году и затем доведённый до предела «Маклареном» в 2025-м. Эта система предназначена для повышения стабильности передней части при торможении, создания более устойчивой платформы и предотвращения «приседания» носа машины при нажатии на тормоз.

Также интересна конструкция переднего антикрыла. Оно имеет тщательно проработанный профиль с различными элементами, создающими отклонения воздушного потока в нижней части профиля крыла. В остальном воздухозаборник и боковые понтоны делают FW48 довольно стандартной машиной, чья основная задача на данном этапе — пройти как можно больше километров в Бахрейне. Первоочередная программа в Сахире включает финальную проверку компоновки и изучение работы новых силовых агрегатов, а также систем рекуперации и распределения энергии», — написал Филизетти в колонке на RacingNews365.