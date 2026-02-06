«У нас нет иллюзий». Льюис Хэмилтон — о настроениях в «Феррари» перед сезоном-2026

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», высказался о настроениях в команде после предсезонных тестов в Барселоне.

«Нам определённо есть над чем работать, чтобы улучшить ситуацию — как, впрочем, и всем остальным. Но я думаю, что у нас прошли отличные брифинги, все настроены серьёзно — я чувствую победный менталитет в каждом члене команды сильнее, чем когда-либо, так что это позитивно.

Все настроены позитивно и невероятно воодушевлённо. У нас нет иллюзий. Мы знаем, что нам предстоит работа. «Мерседес» также показали отличный темп. Думаю, «Ред Булл» и «Хаас» тоже провели серьёзные сессии, поэтому мы не можем точно знать наше место, но считаю, что это уверенное начало и мы действительно можем строить наш путь отсюда.

Возможно, нам потребуется совершить несколько серьёзных скачков, и разработка станет ключевым фактором. Главное — ничего не пропустить и не оставить никакие проблемы нерешёнными, быть предельно ясными и точными в коммуникации и принимаемых решениях. Потребуются усилия каждого из нас в лучшем виде. И я вижу, что в этом году все пришли с новой энергией — это прекрасно», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.