Пиастри — о новом регламенте Формулы-1: значительная часть опасений теперь развеяна

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался по поводу критических комментариев о новом регламенте.

«Я не считаю, что идентичность Формулы-1 потеряна вообще. Думаю, к некоторым вещам придётся привыкнуть. Но что касается опасений, которые, возможно, были у нас до выезда на трассу [в Барселоне], я думаю, что значительная их часть теперь развеяна.

Это не значит, что нет вещей, которые ещё можно улучшить. Но что касается режима lift and coast и подобного — мы и раньше всё это делали, просто, скорее всего, по другим причинам. Возможно, не обязательно в квалификации — там, наверное, изменения будут наиболее заметны, если сейчас предположить», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.