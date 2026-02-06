Скидки
Главная Авто Новости

«Эффект снежного кома». Комацу — о слабых выступлениях Окона в сезоне-2025
Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался о гонщике коллектива Эстебане Оконе.

«На некоторых тестах, которые мы проводили, отзывы Эстебана и Олли были очень-очень похожими, и это действительно приятно видеть в условиях совершенно нового регламента. Я думаю, он понимает, кто мы такие с точки зрения размеров команды и ресурсов, а также то, как нам приходится расставлять приоритеты. Но при этом к тестам в Барселоне он стал лучше понимать и сам стиль нашей работы, особенно в команде вроде нашей. Так что я уверен, что в этом году он сможет внести больший вклад.

Возьмите Баку. Он был очень недоволен работой тормозов и оказался далеко позади по темпу в квалификации. Да, Баку оказался одним из самых сильных этапов для Олли, но мы не ожидали, что Эстебан окажется настолько далеко. Важно то, как мы вместе работаем, чтобы гораздо быстрее докапываться до сути проблем и затем внедрять решения к следующей гонке.

У меня есть ощущение, что все мы — и команда, и пилоты — в прошлом году с этим справлялись не лучшим образом, потому что, на мой взгляд, мы должны были разобраться с этим гораздо быстрее. Посмотрите на Абу-Даби: в пятницу Эстебан был совершенно вне темпа, а в субботу уже ехал на уровне. Опять же, это не одна большая проблема. Я бы сказал, что это несколько факторов, которые запускают эффект снежного кома, и мы обязаны научиться гораздо быстрее брать такие вещи под контроль, потому что потенциал Эстебана очевиден.

Если посмотреть на Абу-Даби и на то, что он смог сделать в субботу и воскресенье [где он финишировал седьмым], после плохой пятницы — это и есть его талант и его возможности. Мы должны это использовать. Мы обязаны выжать из этого максимум, потому что в этом году нам действительно нужны два пилота — они были нужны и в прошлом году, но в этом году — ещё больше», — приводит слова Комацу пресс-служба Формулы-1.

