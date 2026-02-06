«Всё будет меняться от трассы к трассе». Пиастри — о новых болидах Формулы-1

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о болидах нового технического регламента, который вступил в силу в 2026 году.

«Я точно не знаю, как наши гонки будут выглядеть, и, вероятно, всё будет меняться от трассы к трассе по мере того, как мы привыкнем к работе этих двигателей. Но они по-прежнему останутся невероятно быстрыми машинами. Сидя на трибунах, наблюдая за ними вживую на трассе, вы получите не меньше впечатлений. Будут некоторые отличия, но я считаю, что фундаментально это всё ещё самые быстрые машины в мире», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.