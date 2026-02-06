Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Из «Ред Булл» ушли сразу четверо высокопоставленных сотрудников — PlanetF1

Из «Ред Булл» ушли сразу четверо высокопоставленных сотрудников — PlanetF1
Комментарии

Команду Формулы-1 «Ред Булл» покинули сразу четверо высокопоставленных сотрудников, о чём сообщили в PlanetF1.

«Источники сообщили, что четыре ключевых сотрудника административного аппарата в Милтон-Кинс покинули команду. Уход произошёл вскоре после неоднократных заверений, данных рядовым сотрудникам во внутреннем обращении руководства компании вслед за увольнением в июле 2025 года двух старших административных директоров вместе с бывшим боссом Кристианом Хорнером.

Сотрудникам не были названы причины, по которым компания решила с ними расстаться. Считается, что эти шаги были предприняты с целью дальнейшей «зачистки» после увольнения бывшего главного коммерческого и маркетингового директора группы Оливера Хьюза и бывшего директора по коммуникациям группы Пола Смита. Оба были уволены из компании после Гран-при Великобритании, и, как полагают, у них были тесные рабочие отношения с Хорнером.

Уходы на этой неделе коснулись тех же отделов: маркетинга, коммуникаций и отдела кадров, где произошли изменения перед сезоном-2026 Формулы-1. Джоанна Флит, директор по управлению персоналом «Ред Булл» и Red Bull Technology, работала в команде с 2013 года, а Джулия Джордж занимала пост директора по партнёрским программам с 2022 года.

Саймон Смит-Райта был директором по маркетингу с декабря 2024 года, а Элис Хедворт работала старшим менеджером по коммуникациям, присоединившись к команде в середине 2021 года. Из четверых Хедворт была наиболее известна болельщикам Формулы-1 благодаря своей работе в качестве пресс-атташе Серхио Переса.

Все четверо заняли свои посты во время пребывания Хорнера на должности руководителя команды и генерального директора, но, как полагают, были уволены по мере того, как новая управленческая структура в лице Лорана Мекиса и Оливера Минцлаффа начинает накладывать свой отпечаток на коллектив. Как стало известно, их уведомили во вторник и среду на этой неделе», — говорится в статье.

Материалы по теме
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android