ФИА изменит проверку двигателей Формулы-1 из-за «Мерседеса» — Corriere dello Sport

ФИА изменит проверку двигателей Формулы-1 из-за «Мерседеса» — Corriere dello Sport
Международная автомобильная федерация (ФИА) изменит правила проверки силовых установок команд Формулы-1, начиная с дебютного Гран-при Австралии, о чём сообщили в издании Corriere dello Sport.

Согласно сообщению итальянских журналистов, ФИА решила изменить методологию проведения замеров степени сжатия, которые, согласно первоначальной версии регламента, должны были проводиться на остывших СУ. В Мельбурне проверки изменятся и будут проводиться «на горячую» — путём статического прогрева деталей двигателей.

Более того, для изменения регламента и введения этих новых замеров не потребуется единогласия — будет достаточно квалифицированного большинства в составе ФИА, Формулы-1 и четырёх из пяти производителей двигателей. Следовательно, решающей станет позиция «Ред Булл», которая изначально сохраняла нейтралитет, не подписав письмо других трёх производителей. Однако сейчас позиция «Ред Булл», по-видимому, изменилась.

