Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У «Мерседеса» есть документы, подтверждающие согласие ФИА использовать двигатели в 2026-м

У «Мерседеса» есть документы, подтверждающие согласие ФИА использовать двигатели в 2026-м
Комментарии

Руководство команды Формулы-1 «Мерседес» обладает документами, которые отображают разрешение Международной автомобильной федерации (ФИА) использовать произведённые немцами силовые установки с большей степенью сжатия в сезоне-2026, сообщили в Motorsport Italia.

Документы составлены техническим директором ФИА по сериям с открытыми колёсами Николасом Томбасисом и экс-сотрудником «Феррари» с опытом работы в «Пежо» Венсаном Переме.

Ранее стало известно о том, что ФИА пересмотрит правила проверки двигателей из-за недовольства остальных производителей и, начиная с Гран-при Австралии, внедрит эти нововведения в серию.

Материалы по теме
ФИА изменит проверку двигателей Формулы-1 из-за «Мерседеса» — Corriere dello Sport
В «Мерседесе» были готовы подать в суд на ФИА в случае запрета их решения по двигателям
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android