У «Мерседеса» есть документы, подтверждающие согласие ФИА использовать двигатели в 2026-м

Руководство команды Формулы-1 «Мерседес» обладает документами, которые отображают разрешение Международной автомобильной федерации (ФИА) использовать произведённые немцами силовые установки с большей степенью сжатия в сезоне-2026, сообщили в Motorsport Italia.
Документы составлены техническим директором ФИА по сериям с открытыми колёсами Николасом Томбасисом и экс-сотрудником «Феррари» с опытом работы в «Пежо» Венсаном Переме.
Ранее стало известно о том, что ФИА пересмотрит правила проверки двигателей из-за недовольства остальных производителей и, начиная с Гран-при Австралии, внедрит эти нововведения в серию.