В «Кадиллаке» оценили готовность команды к дебютному сезону в Формуле-1

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон оценил готовность коллектива к дебютному сезону в «Королевских гонках».

«У нас действительно сильный командный дух. Все полны энергии, все настроены на работу. Для меня и для каждого в команде было большой честью видеть имена всех членов команды на ливрее во время этих заездов. Это то, что мы очень хотели сделать, и у нас собралась прекрасная группа людей, которые хотят быть частью команды, что очень замечательно. Сейчас в коллективе царит отличная атмосфера. Первый выезд на трассу — большой шаг, и мы можем позволить себе немного времени, чтобы прочувствовать этот момент. Но главное ощущение, что мы работаем как полноценная команда Формулы‑1 и мы погружены в ту же работу, что и все остальные.

Огромное, огромное уважение всем в команде — мне так повезло оказаться в ситуации, когда я могу работать со столькими талантливыми людьми: и здесь, на трассе, и в Сильверстоуне, и в Индианаполисе, и в Шарлотте. Это прекрасное чувство — осознавать, что мы уже на пути. Мы одновременно ощущаем волнение и уверенность. Мы действительно довольны тем, как всё прошло в Барселоне. Мы последовательно разобрались со всеми обычными «детскими болезнями», которые встречаются у совершенно новой машины.

Однако с каждым днём мы становимся более слаженными, процедуры работают хорошо. Люди прекрасно взаимодействуют, чем я очень, очень доволен, так что я воодушевлён. Предстоит ещё много работы, но то же самое касается всех команд на пит-лейне. Думаю, мы отправимся в Бахрейн с очень позитивным настроем», — приводит слова Лоудона пресс-служба Формулы-1.