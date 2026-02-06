Скидки
«Собран, спокоен и профессионален». В «Рейсинг Буллз» оценили работу с Линдбладом

«Собран, спокоен и профессионален». В «Рейсинг Буллз» оценили работу с Линдбладом
Главный технический директор «Рейсинг Буллз» Тим Госс высказался о новичке команды Формулы-1 Арвиде Линдбладе.

«Он действительно спокоен, очень профессионален, его обратная связь предельно ясна. Для такого юного возраста это очень, очень впечатляет. Его сессия в Барселоне была в основном посвящена тому, чтобы освоиться с этим поколением болидов.

Они совершенно другие — не только в плане общего поведения, но и в том, как нужно управлять энергией и её распределением. А он был просто очень, очень собран, спокоен и профессионален. По мере того как мы изучаем баланс машины, его обратная связь была очень простой и понятной, так что мы им действительно, очень впечатлены», — приводит слова Госса пресс-служба Формулы-1.

