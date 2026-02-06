Скидки
Руководитель «Макларена» Стелла высказался о фаворитах Ф-1 в 2026-м после тестов в Испании

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о раскладе сил после предсезонных тестов в Барселоне.

«Что касается производительности, очевидно, дать объективную оценку очень сложно, поскольку мы не знаем программы работы других команд, объёмы топливных баков или их графики испытаний. Кроме того, условия в Барселоне заметно отличались от тех, что мы обычно наблюдаем в гоночные выходные. Тем не менее ясно, что есть как минимум три конкурента — «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», — которые хорошо начали.

В частности, команда из Брэкли определённо подняла планку, и нам придётся усердно работать, чтобы сделать то же самое. Тот факт, что три упомянутые мной команды используют три разных двигателя, является первым признаком того, что в абсолютной производительности, по крайней мере, среди некоторых поставщиков силовых установок, может не быть крайне выраженных различий.

Более чем когда-либо именно способность команд и гонщиков максимально использовать имеющийся пакет, а также умение развивать машину в правильном направлении будут иметь решающее значение. В любом случае картина баланса сил, которую мы увидим в первой части сезона, почти наверняка не будет совпадать с той, что проявится во второй половине, именно потому, что эффект от разработки машины на ранней стадии, подобной нынешней, может быть чрезвычайно значительным», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.

