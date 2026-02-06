В «Макларене» назвали области нового регламента Формулы-1, позволяющие найти преимущество

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о новом техническом регламенте.

«Хотя это всего лишь предварительные данные, я считаю, что одной из областей, где есть большие возможности для совершенствования, является, очевидно, использование нового силового агрегата и всех опций, доступных пилоту.

Также существует большой потенциал, который можно реализовать в плане управления изменяемой аэродинамической конфигурацией, что касается чередования режимов поворота и прямой. Тем не менее очевидно, что это поколение автомобилей находится на очень ранней стадии разработки.

Четыре года назад, когда дебютировали болиды граунд-эффектом, мы находились в других условиях, потому что силовой агрегат и резина практически не изменились по сравнению с предыдущим годом», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.