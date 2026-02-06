Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» стал причиной утечки информации о спорных двигателях «Мерседеса» — инсайдер

«Ред Булл» стал причиной утечки информации о спорных двигателях «Мерседеса» — инсайдер
Комментарии

Испанская журналистка Джулианна Керасоли поделилась информацией по поводу протеста на двигатели «Мерседеса».

«Информация, с которой я работала с самой первой встречи, заключалась в том, что «Ред Булл» проголосует вместе с «Ауди», «Феррари» и «Хондой» по вопросу о двигателях.

Даже зная, что делает «Мерседес», они не смогли это сделать. И они сообщили остальным. Так история и утекла», — написала Керасоли на своей странице в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, ФИА изменит правила проверки силовых установок команд Формулы-1, начиная с дебютного Гран-при Австралии.

Согласно сообщению итальянских журналистов, ФИА решила изменить методологию проведения замеров степени сжатия, которые, согласно первоначальной версии регламента, должны были проводиться на остывших СУ. В Мельбурне проверки изменятся и будут проводиться «на горячую» — путём статического прогрева деталей двигателей.

Материалы по теме
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android