«Ред Булл» стал причиной утечки информации о спорных двигателях «Мерседеса» — инсайдер

Испанская журналистка Джулианна Керасоли поделилась информацией по поводу протеста на двигатели «Мерседеса».

«Информация, с которой я работала с самой первой встречи, заключалась в том, что «Ред Булл» проголосует вместе с «Ауди», «Феррари» и «Хондой» по вопросу о двигателях.

Даже зная, что делает «Мерседес», они не смогли это сделать. И они сообщили остальным. Так история и утекла», — написала Керасоли на своей странице в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, ФИА изменит правила проверки силовых установок команд Формулы-1, начиная с дебютного Гран-при Австралии.

Согласно сообщению итальянских журналистов, ФИА решила изменить методологию проведения замеров степени сжатия, которые, согласно первоначальной версии регламента, должны были проводиться на остывших СУ. В Мельбурне проверки изменятся и будут проводиться «на горячую» — путём статического прогрева деталей двигателей.