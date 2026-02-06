Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Слишком старые». Патрезе — о выборе «Кадиллаком» Переса и Боттаса

«Слишком старые». Патрезе — о выборе «Кадиллаком» Переса и Боттаса
Комментарии

Итальянский экс-пилот Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о выборе пилотов командой «Кадиллак».

«Я не до конца уверен насчёт выбора пилотов. Они хорошие, но слишком старые. Когда есть один опытный пилот, это нормально, будь то Перес или Боттас, но стоило пригласить в качестве второго пилота кого-то нового, голодного до побед.

Когда у тебя есть два равных пилота, ни один из которых не доказал, что является чемпионом мира, это странный выбор от команды. Они оба несколько ниже уровня настоящего чемпиона», — приводит слова Рикардо Патрезе FormulaPassion.

Напомним, и Боттас, и Перес пропускали прошлый сезон.

Материалы по теме
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android