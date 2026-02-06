«Слишком старые». Патрезе — о выборе «Кадиллаком» Переса и Боттаса

Итальянский экс-пилот Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о выборе пилотов командой «Кадиллак».

«Я не до конца уверен насчёт выбора пилотов. Они хорошие, но слишком старые. Когда есть один опытный пилот, это нормально, будь то Перес или Боттас, но стоило пригласить в качестве второго пилота кого-то нового, голодного до побед.

Когда у тебя есть два равных пилота, ни один из которых не доказал, что является чемпионом мира, это странный выбор от команды. Они оба несколько ниже уровня настоящего чемпиона», — приводит слова Рикардо Патрезе FormulaPassion.

Напомним, и Боттас, и Перес пропускали прошлый сезон.