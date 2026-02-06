«Что-то новое». Окон высказался о работе с новыми двигателями

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о работе с новой силовой установкой.

«Если говорить о квалификациях, то нам нужно заранее отпускать газ перед торможением и всё в этом духе. Это что-то совершенно новое. Но если говорить честно, то мне потребовалась всего одна сессия в симуляторе, чтобы освоиться. Теперь уже странно пилотировать иначе.

Такой подход с этой машиной имеет смысл. Если использовать полный газ, то можно потерять много времени. Если же действовать иначе, то потери в темпе будут уже не такими большими – так вы едете быстрее. Так что такой подход ощущается вполне естественным, ведь так машина едет быстрее.

Это иначе в сравнении с обычным пилотажем, но к концу тестов в Барселоне это уже казалось естественным. Посмотрим, как сложится на другой трассе», — приводит слова Окона Motorsport.