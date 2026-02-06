Скидки
Антонелли рассказал о работе с психологом в межсезонье

Антонелли рассказал о работе с психологом в межсезонье
Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о подготовке к новому сезону Формулы-1.

«Я воспользовался перерывом, чтобы подумать о завершившемся сезоне. Я провёл несколько сессий со своим психологом, мы рассмотрели все аспекты и поняли, что в 2025 году пошло как надо, а что нет, и это помогло определиться с целями на этот сезон. Сейчас я подготовлен гораздо лучше.

Учитывая наш плотный календарь, мы с командой постараемся сделать так, чтобы как можно больше дней провести дома и восстановиться, а также избегать лишних перелётов. Мы хотим добиться того, чтобы моя энергия всегда была на 100-процентном уровне, что позволит мне проявлять себя за рулём как можно лучше. Многое сейчас завязано на кардиоподготовке. Мы довольны моей физической формой, но сейчас хотим больше внимания уделить кардио, что сильно поможет во время ярких гонок», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

«Мерседес» подарил Антонелли машину за $ 240 тыс.
