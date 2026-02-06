Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Машину, на которой Михаэль Шумахер одержал первую победу, продали за € 5 млн

Машину, на которой Михаэль Шумахер одержал первую победу, продали за € 5 млн
Комментарии

Автомобиль Benetton B192, за рулём которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе Broad Arrow. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Первоначальная оценка болида составляла € 8,5 млн, однако конечная цена лота составила € 5,082 млн.

Несмотря на меньшую сумму, этой цены хватило, чтобы автомобиль занял девятое место в десятке самых дорогих машин Формулы-1 в истории.

Как сообщалось ранее, сервис Netflix снимет новый документальный фильм о легендарном немецком пилоте Михаэле Шумахере, который будет посвящён его первому чемпионскому сезону в Формуле-1.

Материалы по теме
Netflix снимет документальный фильм про первый чемпионский сезон Михаэля Шумахера в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android