Машину, на которой Михаэль Шумахер одержал первую победу, продали за € 5 млн

Автомобиль Benetton B192, за рулём которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе Broad Arrow. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Первоначальная оценка болида составляла € 8,5 млн, однако конечная цена лота составила € 5,082 млн.

Несмотря на меньшую сумму, этой цены хватило, чтобы автомобиль занял девятое место в десятке самых дорогих машин Формулы-1 в истории.

Как сообщалось ранее, сервис Netflix снимет новый документальный фильм о легендарном немецком пилоте Михаэле Шумахере, который будет посвящён его первому чемпионскому сезону в Формуле-1.